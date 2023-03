Culture: ce qui a changé depuis le 24 novembre 2011

Le 24 novembre 2011, avait lieu la deuxième Conférence nationale sur la culture. Suite à cet évènement, les autorités de tous les échelons et la population en général se sont mieux rendues compte de l’importance de la culture pour le développement local et national.

De nombreuses localités ont pris des mesures avant-gardistes au niveau national et de nouvelles politiques ont été adoptées pour favoriser l’épanouissement culturel de la population.

Chants populaires quan ho interprétés à bord d’un sampan. Photo : VNA



Diêm est un village de la province de Bac Ninh, le berceau du quan ho, qui est une pratique de chants alternés classée au patrimoine culturel de l’Humanité. À l’approche du Nouvel An lunaire, les villageoises et les villageois répètent assidûment pour la prochaine fête et les prochains concours printaniers.

Diêm est l’unique village de Bac Ninh à disposer d’un temple dédié au créateur du quan ho. Mais il n’est qu’un des 49 villages à pouvoir se targuer d’une longue tradition du quan ho. Les villages où ces chants alternés sont aujourd’hui pratiqués, eux, sont au nombre de plusieurs centaines. Après la Conférence nationale sur la culture de 2021, les autorités provinciales ont porté le budget culturel minimal à 4% du budget total. Selon Nguyên Thi Kim Quynh, présidente du club de quan ho de Luong Xa, cette décision a eu un effet immédiat.

«Un an après la Conférence sur la culture, des investissements massifs ont été déployés au niveau local. Les maîtres chanteurs des villages bénéficient désormais du soutien qu’ils méritent et qu’ils n’avaient pas reçu auparavant», informe-t-elle.

Dans l’ensemble du pays, la Conférence de 2021 a amorcé une véritable renaissance de la culture.

Des activités culturelles organisées autour du lac de Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo: hanoimoi.com.vn

À Hanoi, la municipalité a promulgué une résolution sur le développement des industries culturelles pour la période 2021-2025, avec des orientations pour 2030 et une vision jusqu’en 2045. Elle a notamment décidé de réserver 27 mille milliards de dôngs, soit 1 milliard 400 millions de dollars, à 1.287 projets de restauration de vestiges.

La province de Thua Thiên-Huê a quant à elle pris l’initiative de mobiliser toutes les ressources disponibles pour rapatrier les antiquités vietnamiennes qui avaient été expatriées. Phan Thanh Hai, directeur du service provincial de la Culture et des Sports, indique: «Nous avons réussi à sensibiliser les entreprises et la communauté en général quant à leur responsabilité à participer à la conservation, à la restauration mais aussi au rapatriement d’éléments du patrimoine culturel national. Nous avons fait comprendre aux entreprises qu’elles avaient tout intérêt à le faire et elles ont été très réceptives».

Dans sa Stratégie de développement de la culture vietnamienne jusqu’en 2030, le gouvernement a prévu une série de mesures pour édifier un contingent de cadres chargés de la culture, assainir l’environnement culturel, promouvoir la transition numérique, développer les industries culturelles ou encore créer des spectacles de niveau international ainsi que des institutions culturelles dignes de l’ère Hô Chi Minh.

Dào Duy Quat, ancien chef adjoint de la Commission centrale de communication et d’éducation du Parti, fait observer: «Lors de la Conférence sur la culture de 2021, le secrétaire général a peaufiné la théorie de développement culturel du Parti, ce qui a sensibilisé les autorités de différents échelons à leur devoir de s’impliquer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement culturel. Après cette conférence, la Commission centrale de communication et d’éducation a organisé un symposium sur l’établissement d’un système de valeurs nationales, dont des valeurs culturelles et humaines. L’Assemblée nationale a quant à elle organisé un colloque pour discuter d’institutions, de politiques et de ressources pour développer la culture».

Le Vietnam a relancé son programme national cible sur la culture, dans le but de faire de cette dernière sa base spirituelle, sa finalité ainsi qu’un levier majeur de son développement. – VOV/VNA/VI