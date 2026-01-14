Báo Ảnh Việt Nam

Cultiver les relations d’amitié Vietnam-Laos

Une conférence de presse sur le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), réunissant des dirigeants locaux et la communauté vietnamienne du Sud du Laos a eu lieu le 14 janvier à Paksé, dans la province de Champasak (au Laos).
  Lors de la conférence de presse sur le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam à Paksé. Photo : VNA  

Le Consulat général du Vietnam à Paksé, dans la province de Champasak (au Laos) a organisé le 14 janvier une conférence de presse sur le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), réunissant des dirigeants locaux et la communauté vietnamienne du Sud du Laos.

Lors de l’événement, la consule générale Ta Phuong Dung a présenté les significations, les options, les lignes du 14e Congrès national du PCV, incluant trois percées stratégiques et six missions centrales. Elle a souligné l'innovation dans la rédaction des documents et présenté les acquis du 13e Congrès national du PCV (mandat 2021-2025), marqués par une réforme administrative inédite. Ce processus a instauré une administration à deux niveaux, supprimant l'échelon des districts et rationalisant des milliers d'unités administratives de niveau de communes pour garantir une efficacité accrue de l'appareil étatique.

vna-potal-tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-pakse-lao-to-chuc-buoi-hop-bao-thong-tin-ve-dai-hoi-xiv-8529776.jpg
Les délégués à l'exposition photographique mise à l'honneur les dirigeants des deux pays. Photo : VNA
A cette occasion, le vice-président de Champasak, Somboun Hueangvongsa, a salué le leadership du PCV dans l'essor économique et la compétitivité internationale du Vietnam. Réitérant l’importance de la solidarité historique, il a affirmé l’engagement des deux nations à approfondir leur amitié spéciale « unique », conformément aux idéaux des Présidents Ho Chi Minh et Kaysone Phomvihane.

En marge de l’événement, une exposition photographique a mis à l'honneur les dirigeants des deux pays.

À cette occasion, par l’intermédiaire du Consulat général, les secrétaires du Comité du Parti des quatre provinces du Sud du Laos et les associations des Vietnamiens de quatre provinces du Sud du Laos ont transmis des messages de félicitations au Comité central du PCV en vue du prochain Congrès national.-VNA/VI

