Cultiver les relations d’amitié Vietnam-Laos

Lors de la conférence de presse sur le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam à Paksé. Photo : VNA

Le Consulat général du Vietnam à Paksé, dans la province de Champasak (au Laos) a organisé le 14 janvier une conférence de presse sur le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), réunissant des dirigeants locaux et la communauté vietnamienne du Sud du Laos.



Lors de l’événement, la consule générale Ta Phuong Dung a présenté les significations, les options, les lignes du 14e Congrès national du PCV, incluant trois percées stratégiques et six missions centrales. Elle a souligné l'innovation dans la rédaction des documents et présenté les acquis du 13e Congrès national du PCV (mandat 2021-2025), marqués par une réforme administrative inédite. Ce processus a instauré une administration à deux niveaux, supprimant l'échelon des districts et rationalisant des milliers d'unités administratives de niveau de communes pour garantir une efficacité accrue de l'appareil étatique.