Cultiver l’amitié fidèle entre le Vietnam et Cuba

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam à la rencontre intime avec des représentants d'amitié populaire et des jeunes cubains. Photo : VNA

Poursuivant ses activités à l'occasion de la visite d'État à Cuba, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam et le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz Canel Bermudez ont eu, le matin du 27 septembre, une rencontre intime avec des représentants d'amitié populaire et des jeunes cubains.

S'exprimant lors de la cérémonie, la présidente de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam, Yolanda Ferrer Gomez, a rappelé les souvenirs inoubliables de sa collaboration avec l'héroïne cubaine Melba Hernández pour fonder le Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam, la première organisation au monde à s'unir le Sud Vietnam, selon les instructions du commandant en chef Fidel Castro.

Lors de la rencontre, To Lam a décerné l’Ordre de l'amitié à l'Union de la jeunesse communiste de Cuba (UJC) pour sa contribution positive au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et Cuba.

Le premier secrétaire du Comité central de l'UJC, Meyvis Esteves Echevarria, au nom de la jeune génération cubaine, a reçu l’Ordre de l'amitié décernée par le dirigeant To Lam, affirmant l’engagement à continuer à cultiver et à approfondir le magnifique héritage qui relie les peuples cubain et vietnamien, en veillant à ce que l'amitié entre les deux pays continue de se développer de manière forte et intégrale.

S'exprimant lors de la rencontre, le premier secrétaire du Parti et président cubain Miguel Díaz Canel Bermudez a affirmé que la visite de la délégation vietnamienne était historique, marquant une nouvelle étape dans les relations spéciales d’amitié traditionnelles. La visite coïncide le moment de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam il y a près de 60 ans, qui avait créé ainsi un puissant mouvement de soutien à la révolution vietnamienne à Cuba, en Amérique latine et dans de nombreux endroits du monde. C’est aussi le moment où en 1973, Fidel Castro a effectué une visite historique au Vietnam et est devenu le premier et le seul dirigeant étranger à mettre les pieds dans la région nouvellement libérée du Sud Vietnam, démontrant ainsi la solidarité inébranlable de la Révolution cubaine avec la lutte de libération du Vietnam.

Miguel Diaz Canel Bermudez a exprimé son impression devant les efforts faits par le Vietnam dans le processus de construction et de développement du pays, affirmant que les résultats du processus de réforme atteint par le Vietnam étaient la preuve la plus claire que l’édification d'une société socialiste était tout à fait possible.

Il a remercié le Vietnam pour son ferme soutien à la demande aux États-Unis de lever l'embargo déraisonnable et de retirer Cuba de la liste des pays qui parrainent le terrorisme.

To Lam a souligné que les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et de Cuba étaient une relation particulièrement pure, exemplaire et fidèle qui est devenue un symbole de l'époque et est créée par la cohésion et le consensus entre les deux nations concernant le noble idéal révolutionnaires et la lutte inlassable pour la liberté et l’idéal socialiste.

Le dirigeant vietnamien a affirmé une fois de plus que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam appréciaient toujours et se souvenaient avec une profonde gratitude du soutien fort et de l'aide sincère que le Parti, l'État et le peuple de Cuba ont consacrés au peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance et dans la cause de l’édification et de la défense de la Patrie.

Il a souligné la position constante du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam d’être solidaires et de soutenir la juste lutte du peuple cubain héroïque, d’exiger la fin immédiate et inconditionnelle de l’embargo qui durait plus de 60 ans et d'autres actions contre Cuba.

Le secrétaire général et le président To Lam ont annoncé que les dirigeants des deux pays étaient convenus de faire de 2025 - l'année commémorative du 65e anniversaire des relations diplomatiques - "l'Année de l'amitié Vietnam-Cuba", pour les deux pays de coordonner, de planifier et de déployer des activités d'échanges pratiques et significatives entre les peuples, de connecter les activités de coopération économique, commerciale, d'investissement et touristique.

Rappelant avec émotion l'honneur de recevoir la Médaille José Martí, la plus haute distinction de Cuba, décernée directement par le premier secrétaire du Parti et président Miguel Díaz Canel Bermudez, To Lam a déclaré que ce n'était pas seulement un honneur personnel mais surtout une démonstration éclatante des relations spéciales et une affection entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et cubains. - VNA/VI