Cuba souhaite approfondir ses relations traditionnelles spéciales avec le Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’Etat de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue s'est entretenu le 20 avril (heure locale) à La Havane avec le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’Etat de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’Etat de Cuba, Esteban Lazo Hernández prend la parole. Photo: VNA Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue prend la parole. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont annoncé la situation récente de chaque pays et discuté des orientations et des mesures visant à renforcer davantage la solidarité fraternelle, la coopération intégrale entre le Parti, l'État, l’organe législatif et le peuple des deux pays.

Esteban Lazo Hernández a affirmé que Cuba attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir davantage les relations traditionnelles spéciales et la coopération intégrale avec le Vietnam. Il a apprécié et félicité vivement les réalisations obtenues par le Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le maintien de la croissance économique et la garantie de la sécurité sociale. Il a remercié le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour leur solidarité, leur soutien sincère, impartial et transparent accordés à la cause de la Révolution cubaine, au processus de la défense, de l’édification et du développement du pays, notamment dans cette période difficile.

Vuong Dinh Hue a sincèrement remercié les dirigeants cubains pour leur accueil respectueux, cordial et attentionné accordés à la délégation vietnamienne, ce démontrant les bonnes relations d’amitié traditionnelles et de coopération spéciale entre le Vietnam et Cuba. Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont la conviction que, sous la direction du Parti, de l'État, Cuba continuera à accomplir de nombreuses nouvelles réalisations sur la voie de la protection et de l'édification d'une Cuba socialiste prospère et de bonheur.

Les deux dirigeants ont discuté et se sont mis d'accord sur des mesures visant à renforcer les relations de coopération entre les deux pays en général et les deux Assemblées nationales en particulier. Ils se sont réjouis du développement vif et substantiel des relations de solidarité spéciale Vietnam - Cuba dans le contexte d'évolutions compliquées du monde. Les bonnes relations politiques et diplomatiques, la solidarité et la confiance entre les deux pays continuent d'être consolidées et développées.

Les relations entre les deux organes législatifs sont impulsées de manière substantielle et efficace. Les relations économiques, commerciales et d'investissement continuent de se développer activement dans divers domaines tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire, la production de biens de consommation, l'énergie propre, etc. La coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies s'approfondissent de plus en plus.

Les présidents de l’organe législatif des deux pays ont convenu de se coordonner étroitement pour accélérer l'échange de délégations à tous les niveaux, de maintenir régulièrement des mécanismes de coopération, notamment les séminaires théoriques entre les deux Partis, les réunions du Comité intergouvernemental, la Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, le Dialogue de politiques entre les deux ministères de la Défense et le mécanisme de coopération interparlementaire entre les deux organes législatifs qui sera établi à cette occasion.

Les deux parties ont également convenu de continuer à soutenir les politiques visant à aider les entreprises à accroître leurs investissements dans des domaines adaptés aux besoins, conditions et capacités de chaque pays ; de mettre en œuvre efficacement des projets de coopération pour la production de riz, de maïs et de produits aquatiques à Cuba ; de concrétiser des domaines de coopération clés tels que la biotechnologie, la santé, la construction d'infrastructures touristiques. … ; de continuer à renforcer l'échange d'expériences sur le travail législatif et de supervision, la macrogestion, la finance, la banque, l'innovation des entreprises publiques et d'autres domaines de bénéfice mutuel.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance et ont convenu de coordonner étroitement dans l’organisation des activités pour célébrer le 60e anniversaire de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (septembre 1963) et le 50e anniversaire de la visite de Fidel Castro à la zone libérée du Sud Vietnam (septembre 1973) dans la ville cubaine de Santiago de Cuba ainsi que dans les deux provinces vietnamiennes de Quang Tri et Quang Binh.

Lors de leur entretien, Vuong Dinh Hue et Esteban Lazo Hernández ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, a annoncé la décision d'offrir au peuple cubain 5.000 tonnes de riz et à l'Assemblée nationale et aux conseils populaires cubains à tous les niveaux 300 tablettes. Les ministères, secteurs et localités du Vietnam ont également offert des cadeaux aux partenaires cubains.

Les deux dirigeants ont signé un accord sur la mise en place d'un mécanisme de coopération interparlementaire entre les deux Assemblées nationales ; assisté à la cérémonie de remise des documents de coopération dans les domaines de la construction, de la justice, des sciences et technologies, de l’environnement, de la jeunesse et de la presse.