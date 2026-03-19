Cuba salue la coopération rizicole avec le Vietnam

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (droite), reçoit le président de la société Agri-VMA, Nguyen Van Quang. Photo: VNA

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a salué le projet de production rizicole mené par l’entreprise vietnamienne Agri-VMA dans la municipalité de Los Palacios, province de Pinar del Río.



En recevant Nguyen Van Quang, président de la société Agri-VMA, Miguel Díaz-Canel a exprimé sa satisfaction face aux avancées positives de la coopération entre Cuba et le Vietnam dans la production rizicole, fondée sur trois méthodes mises en œuvre par Agri-VMA. Celles-ci comprennent la culture du riz sur des terres exploitées dans le cadre de droits d’usage selon un modèle d’entreprise à 100 % de capitaux étrangers, la coopération avec des producteurs cubains, ainsi que la vente d’intrants agricoles et de solutions technologiques aux agriculteurs cubains en devises.



Le dirigeant cubain a souligné que les résultats de la coopération avec Agri-VMA reflètent la concrétisation des consensus établis avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, lors de sa visite d'État à Cuba en septembre 2024. Il a appelé la société Agri-VMA à mener à bien les plans convenus et à poursuivre le renforcement de la coopération dans la production, ainsi que dans la commercialisation d’intrants agricoles et de solutions technologiques auprès des agriculteurs cubains.



De son côté, Nguyen Van Quang a affirmé que, conformément aux orientations des dirigeants vietnamiens, sa société est pleinement prête à continuer de soutenir le peuple cubain frère pour surmonter les difficultés économiques actuelles. -VNA/VI