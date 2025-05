Cuba annonce une période de deuil en mémoire de l'ancien président vietnamien Tran Duc Luong

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a annoncé qu'une période de deuil officielle serait observée du 24 mai à 6h au 25 mai à 0h (heure locale), en hommage à l'ancien président vietnamien Tran Duc Luong.

Le président cubain a exprimé la profonde tristesse du peuple cubain à l’annonce du décès du camarade Tran Duc Luong. Il a souligné que, tout au long de sa brillante carrière de dirigeant, le camarade Tran Duc Luong avait grandement contribué au processus de renouveau du Vietnam ainsi qu’au renforcement des relations fraternelles, empreintes de confiance particulière, entre les peuples, les Partis et les gouvernements du Vietnam et de Cuba.



Durant cette période de deuil national, le drapeau cubain sera mis en berne sur les bâtiments publics et les installations militaires. Auparavant, Miguel Díaz-Canel, également Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, avait adressé ses plus sincères condoléances au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens, saluant la mémoire de l’ancien président Tran Duc Luong, un dirigeant éminent ayant largement contribué à l’amitié entre le Vietnam et Cuba.



Sur le réseau social X, le chef de l’État cubain a déclaré :« Nous sommes profondément attristés par le décès du camarade Tran Duc Luong, ancien président du Vietnam, qui a joué un rôle essentiel dans le renforcement des relations traditionnelles de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances au Parti, au gouvernement et au peuple frère du Vietnam. »

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a lui aussi exprimé ses condoléances aux dirigeants et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la famille de l’ancien dirigeant, réaffirmant la profonde solidarité qui unit les deux nations.– VNA/VI