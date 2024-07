Cuba annonce un deuil national en commémoration du dirigeant vietnamien

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong avec le peuple et les étudiants cubains au monument Hô Chi Minh dans le parc Hoa Binh, à La Havane, le 28 mars 2018. Photo: VNA

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a annoncé le 19 juillet un deuil national en commémoration du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Un communiqué publié par Granma, le quotidien du Parti communiste de Cuba, indique que le pays observera officiellement un deuil du 20 juillet à 6 heures du matin (heure locale) au 21 juillet à minuit, tandis que la cérémonie de deuil national durera toute la journée du 22 juillet.

Pendant le deuil national, les drapeaux seront mis en berne dans tous les bâtiments publics et bureaux militaires.

Le dirigeant cubain a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, qu'il a qualifié de camarade bien-aimé et d'ami sincère de Cuba.

Le 19 juillet également, l'Assemblée nationale cubaine a observé une minute en mémoire du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong.

Les médias cubains ont décrit le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong comme l'un de ceux qui renforcent avec enthousiasme les relations fraternelles et spéciales et la confiance mutuelle entre les Partis, les Assemblées nationales, les gouvernements et les peuples des deux pays.

Nguyen Phu Trong avait effectué des visites officielles à Cuba en 2012 et 2018. -VNA/VI