Crues soudaines et risques de glissements de terrain dans cinq provinces

Le niveau des eaux de crue de la rivière Nam Mo, qui traverse la commune de Muong Xen, province de Nghe An, reste très élevé. Photo: VNA

Il existe un risque élevé de crues soudaines dans les rivières et ruisseaux, ainsi que de glissements de terrain sur les pentes raides dans ces provinces. Le niveau d’alerte pour les catastrophes naturelles liées aux crues et glissements de terrain est de niveau 1, sauf pour la province de Nghe An, classée au niveau 2.



Dans les 24 à 72 heures à venir, les niveaux d’eau dans les zones côtières du Nord devraient rester élevés. Les hauteurs maximales pourraient atteindre 4,6 m à Cua Ong, 4,1 m à Hon Dau et 3,1 m à Hon Ngu. Les zones basses situées en bord de mer, le long des rivières et hors digues risquent des inondations quotidiennes entre 13h et 17h.

Le barrage hydroélectrique de Ban Ve ajuste son débit pour limiter les crues



Pour faire face aux crues et à la marée haute, la centrale hydroélectrique de Ban Ve (province de Nghe An) adopte une régulation flexible, en fonction du débit entrant, afin de protéger la zone aval tout en assurant la sécurité de l’ouvrage.



Le 23 juillet, le directeur du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoang Quoc Viet, a inspecté le site de Ban Ve et les localités concernées à l’ouest de Nghe An. À 9h30, le débit entrant était d’environ 6.000 m³/s ; l’usine a évacué 4.000 m³/s via six vannes, avec un niveau d’eau de 199,8 m.



La veille, à 21h, le débit avait atteint 9.543 m³/s, frôlant le seuil d’alerte de 10.500 m³/s.



Selon Le Van Luong, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Tuong Duong, province de Nghe An, l’évacuation d’urgence avec un débit aussi élevé a entraîné une montée rapide des eaux. Les forces locales ont assisté la population dans des opérations d’évacuation nocturne. Ce matin, des centaines de maisons sont gravement inondées et la Nationale 7 reste coupée en raison des crues.



Ban Ve est la plus grande centrale hydroélectrique de Nghe An et du Centre septentrional, avec une puissance installée de 320 MW et un lac-réservoir de plus de 8.700 km². Outre la production d’électricité, elle joue un rôle clé dans la régulation des crues, l’alimentation en eau, la lutte contre la salinisation et la sécurité hydrique dans la région aval du fleuve Ca.

Alerte de niveau 3 pour les crues du fleuve Ca



Toujours selon les prévisions nationales, le niveau du fleuve Ca continuera de monter dans les prochains jours, avec un risque élevé d’inondations généralisées, de crues soudaines et de glissements de terrain. Le niveau d’alerte pour les crues est fixé à 3.– VNA/VI