Crues dans le bassin du fleuve Ca : le Premier ministre ordonne une réponse urgente

La circulation résiduelle du typhon Wipha a provoqué de très fortes pluies dans les zones montagneuses de l’ouest de la province de Nghe An. Photo: VNA

Cette dépêche a été adressée au président du Comité populaire de la province de Nghe An, aux ministres de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Construction, ainsi qu’aux ministères de la Défense et de la Sécurité publique.

Selon le directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la circulation résiduelle du typhon Wipha a provoqué de très fortes pluies dans les zones montagneuses de l’ouest de la province de Nghe An. De fortes pluies ont déjà touché et continueront d’affecter le cours supérieur du fleuve Ca, en territoire du Laos.

Le débit de crue du réservoir hydroélectrique de Ban Ve est extrêmement élevé : à 22h45 le 22 juillet 2025, il atteignait 10.044 m³/s, dépassant largement le débit de conception (7.770 m³/s). Le niveau d’eau en amont monte rapidement, avec un risque de dépassement du niveau normal dès la matinée du 23 juillet. Le danger de crues soudaines, de glissements de terrain sur pentes raides, le long des rivières et ruisseaux, ainsi que d’inondations importantes dans les zones basses est très élevé.

Le Premier ministre a demandé au président du Comité populaire de la province de Nghe An de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire face aux crues et inondations, garantir la sécurité des habitants ainsi que des infrastructures, notamment le barrage hydroélectrique de Ban Ve, et mettre en œuvre des plans de prévention adaptés afin d’éviter toute passivité ou surprise.

Les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement, et de l’Industrie et du Commerce sont chargés de suivre de près la situation, de collaborer avec les autorités locales afin d’assurer la sécurité des ouvrages, dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement suit et anticipe les crues, tout en coopérant avec des partenaires internationaux afin d’améliorer la qualité des prévisions dans le bassin du fleuve Ca.

Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique ont reçu pour instruction de mobiliser la Région militaire IV et les forces en garnison dans la province afin de déployer personnel, véhicules et équipements dans les zones à haut risque pour soutenir les autorités locales et venir en aide aux populations si nécessaire.

Enfin, le ministre de la Construction doit mettre en œuvre des mesures de sécurisation du réseau routier, et aider rapidement la localité à traiter les glissements de terrain affectant les axes de circulation principaux.– VNA/VI