Croissance économique : le Vietnam dévoile son Top 500 des entreprises les plus dynamiques

La compagnie par actions Vietnam Report et le journal VietNamNet ont annoncé, le 24 avril, la liste des 500 entreprises enregistrant la croissance la plus rapide au Vietnam (FAST500), mettant à l’honneur celles qui se distinguent par un taux de croissance élevé de leurs revenus et un fort engagement en matière de responsabilité sociale.

À cette occasion, ont également été dévoilées les 100 entreprises à fort potentiel de croissance (FAST RISING 100), ainsi que les 10 et 5 entreprises leaders dans les secteurs de l’immobilier, de la construction et des matériaux de construction pour l’année en cours.

Parmi les dix premières entreprises du classement FAST500 figurent : le groupe d’investissement Ngan Tin, les compagnies par actions FPT Long Châu (produits pharmaceutiques), Nam A (technologies de l'information), la SARL Stellapharm, la compagnie par actions Taseco (investissement immobilier), le groupe de plastique Binh Thuan, les compagnies par actions Petro Times, Vitadairy (lait), Searefico (technique et construction), et Viet Thanh (production et commerce de plastique).

Le classement FAST RISING 100 met quant à lui en lumière des entreprises prometteuses, caractérisées par des modèles de développement diversifiés, tels que la croissance durable, l’expansion à grande échelle ou encore une forte capacité de reprise après des périodes difficiles.

Dans les domaines de l’immobilier, de la construction et des matériaux de construction, les entreprises en tête de classement ont su démontrer une stabilité financière robuste et réaliser des performances notables, notamment après une conjoncture économique défavorable. L’année 2024 marque un retournement positif pour ces secteurs, porté par des politiques de soutien gouvernementales et une amélioration de l’environnement macroéconomique. Les perspectives pour 2025 restent optimistes, soutenues par la poursuite de la reprise économique et par des investissements publics dynamiques.

À cette occasion, Vietnam Report a également publié son rapport bilingue intitulé « Croissance économique du Vietnam – Renaissance », qui analyse les grandes tendances macroéconomiques ainsi que les secteurs clés à fort potentiel de développement. – VNA/VI