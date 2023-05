Créer une nouvelle attraction pour la zone économique Chan May - Lang Co

La zone économique de Chan May - Lang Co couvre une superficie de 27.108 hectares, avec 5 zones fonctionnelles principales : une zone portuaire, un parc industriel, une zone non tarifaire, une zone urbaine et une zone touristique.



Elle compte 57 projets d'investissement avec un capital social total de plus de 87.000 milliards de dongs (3,74 milliards de dollars) , dont 28 mis en service, créant des emplois pour environ 4.700 personnes, générant un chiffre d'affaires annuel de près de 4.000 milliards de dongs.



Selon les experts économiques, outre les résultats obtenus, il faut reconnaître qu'après 15 ans de développement, la zone économique de Chan May - Lang Co n'est toujours pas à la hauteur de son potentiel et de ses atouts. Le nombre de grands investisseurs, de projets d'investissement direct étranger reste en effet encore modeste.



En tant que membre participant à l'enquête et à la consultation sur la création de la zone économique de Chan May - Lang Co dès les premiers jours, Tran Dinh Thien, ancien chef de l'Institut d'économie du Vietnam, s’est déclaré préoccupé par le développement quelque peu poussif de cette zone, qui n'est pas celui attendu comme d’autres zones économiques côtières.

La zone économique de Chan May - Lang Co. Photo : VNA





Les causes majeures sont le manque de capacité financière et d’expériences de nombreux investisseurs autorisés, entraînant l’arrêt de projet ; le manque de main-d'œuvre de qualité pour attirer les gros investisseurs. D’autre part, la capacité de développement industriel de la province de Thua Thien - Hue est encore limitée, la quantité de marchandises circulant reste modeste. Par conséquent, afin de développer cette zone, il faut attirer davantage d'investisseurs dans les parcs industriels, en particulier dans la zone économique de Chan May - Lang Co.



Vision d'une ville côtière moderne



La province de Thua Thien - Hue oriente la planification du développement de Chan May - Lang Co pour devenir une ville côtière moderne à l'avenir, avec une superficie totale de 447 km². Ce sera une ville industrielle propre, un port maritime, l'un des principaux centres modernes de commerce international, un centre touristique et commercial d'envergure nationale et internationale de la Région dynamique du Centre, étroitement liée à la zone urbaine de Da Nang.



"Actuellement, le port de Chan May est une destination pour de grands paquebots transportant à leur bord des milliers de croisiéristes. Le développement d'une ville moderne créera une nouvelle percée pour Thua Thien - Hue. “Développer une zone urbaine moderne de Chan May - Lang Co est une mission non seulement pour Thua Thien - Hue mais aussi pour tout le pays », a partagé Tran Dinh Thien.



Afin de réaliser la vision d'une ville côtière moderne, d’attirer une main-d'œuvre de haute qualité, la province de Thua Thien - Hue est en train de mettre en œuvre la planification de la zone économique de Chan May - Lang Lang. - VNA/VI