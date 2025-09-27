Créer un écosystème de propriété intellectuelle et d’innovation pour la jeunesse vietnamienne

La cérémonie de lancement de l'Alliance pour la coopération en matière de propriété intellectuelle et d'innovation. Photo : VNA

L’Académie des technologies de la poste et des télécommunications (Hanoï) a accueilli le 26 septembre à Hanoï un échange du vue entre le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang et de jeunes Vietnamiens autour du thème : « L’OMPI et la construction d’un écosystème de propriété intellectuelle favorisant l’innovation pour la jeunesse vietnamienne ».

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle de M. Tang au Vietnam, les 25 et 26 septembre.

Lors de l’échange, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoang Minh, a rappelé l’importance des Résolutions n°57-NQ/TW sur la percée en matière de science, technologie, innovation et transformation numérique, et n°71-NQ/TW sur le développement de l’éducation et de la formation. Selon lui, ces deux résolutions sont étroitement liées et ouvrent une « opportunité en or » pour bâtir un système éducatif tourné vers l’innovation où les jeunes n’acquièrent pas seulement des connaissances mais savent aussi protéger et valoriser leurs créations.

e directeur général de l'OMPI, Daren Tang, visite les stands présentant les initiatives et réalisations scientifiques. Photo : VNA

Hoang Minh a affirmé qu’avec la jeunesse potentielle, le soutien de l’État et l’accompagnement de l’OMPI, le Vietnam pourrait instaurer une véritable culture de la propriété intellectuelle, permettant à chaque jeune non seulement de créer, mais aussi de protéger et de commercialiser ses idées. Une telle dynamique fera de l’innovation un moteur de croissance, contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable, de croissance verte et de revenu élevé d’ici 2045.

S’adressant aux étudiants vietnamiens, le directeur général de l’OMPI, Daren Tang, a souligné que le Vietnam disposait d’une « génération d’or » pour faire décoller le pays grâce à l’innovation et à la propriété intellectuelle. La population d’or n’est pas qu’une donnée démographique, c’est une énergie précieuse faite d’intelligence et de rêves. “Vous vivez à une époque où une idée peut fonder une entreprise où une start-up peut transformer une industrie entière. Ne laissez pas passer l’opportunité de votre génération, saisissez-la avec créativité et esprit entrepreneurial », a-t-il exhorté.

En marge de l’échange de vue, a eu lieu le lancement de l’Alliance pour la coopération en matière de propriété intellectuelle et d’innovation, regroupant cinq universités vietnamiennes. La mission de supervision technique des activités de l’Alliance a été confiée au département national de la Propriété intellectuelle. - VNA/VI