Créer les conditions les plus favorables aux arrivants au Vietnam

Avec la volonté de créer les conditions les plus favorables à l'arrivée des étrangers, les organes compétents vietnamiens ont publié ces derniers temps plusieurs nouvelles réglementations et instructions sur les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 pour les arrivants au Vietnam, dont l’exemption de l’isolement médical pour toutes les personnes entrant au Vietnam, y compris celles en provenance de Taïwan (Chine).

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée le 21 avril, en réponse à des questions de correspondants sur le fait que les touristes vietnamiens venant à Taïwan (Chine) sont contraints d'avoir des résultats de test rapide négatifs au SARS-CoV-2 dans les six heures avant l’embarquement dans l’avion.

Rappelant les réalisations du Vietnam dans la réponse au COVID-19, dont celles en matière de couverture vaccinale et la forte baisse des taux de contamination, de maladie grave et de décès lors de ces derniers jours, Le Thi Thu Hang a déclaré souhaiter que les pays et territoires aient des réglementations et instructions similaires comme la simplification des procédures d'entrée pour les personnes en provenance du Vietnam, favorisant ainsi la reprise économique et renforçant les échanges culturels après la pandémie.