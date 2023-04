Créer des conditions favorables à la croissance de Khanh Hoa

Le ministère du Plan et de l’Investissement, le ministère de la Construction, le Comité populaire de la province de Khanh Hoa ont conjointement organisé ce dimanche 2 avril une conférence pour rendre publique la planification provinciale et la promotion des investissements dans cette localité du Centre en 2023.



Lors de la conférence, le Comité d'organisation a annoncé la décision 318/QD-TTg du 29 mars 2023 du Premier ministre sur "l'approbation de la planification provinciale de Khanh Hoa pour la période 2021-2030, avec une vision à 2050", et la décision 298/QD-TTg du 27 mars 2023 du Premier ministre sur l'"Ajustement de la planification générale de la construction de la zone économique de Van Phong, province de Khanh Hoa jusqu’en 2040, avec une vision à 2050".



La province a vocation à devenir une ville du ressort central d'ici 2030, un centre international de tourisme et de services maritimes, un pôle de croissance, le centre de la région littorale du Centre et du Tay Nguyen et de l'ensemble du pays en termes d'économie maritime, et aussi la porte d'entrée principale de la Mer Orientale.

La zone économique de Van Phong deviendra une zone économique multisectorielle jouant le rôle principal pour attirer les investissements, une force pour le développement économique des zones voisines comme de l'ensemble du pays. L'économie maritime deviendra la clé de voûte de l'économie provinciale avec un port international de transbordement de conteneurs et la logistique ; les services urbains, touristiques et industriels joueront un rôle important dans le développement d'autres secteurs économiques.



S'exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de Khanh Hoa de développer fortement le système urbain, de promouvoir les investissements dans les infrastructures socio-économiques, d'assurer la conformité, la modernité, la connectivité, de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures de transport stratégiques, d'accélérer les projets d'autoroutes et de routes reliant les provinces et les régions.



Il a aussi demandé à la province de perfectionner, de créer des mécanismes et des politiques, et de disposer de ressources raisonnables pour attirer et diversifier les ressources investissant dans le développement des zones et projets clés, nationaux et provinciaux.



Khanh Hoa doit promouvoir sa restructuration économique en association avec le renouvellement de son modèle de croissance ; se concentrer sur la réforme de ses procédures administratives, l'amélioration de son environnement d'investissement et le renforcement de sa compétitivité ; résoudre rapidement ses lacunes ; créer des conditions favorables aux investisseurs et aux entreprises.



Le Premier ministre a proposé à la communauté des affaires et aux investisseurs de construire une stratégie commerciale à long terme et durable, axée sur les domaines de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, etc.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et des représentants de ministères, secteurs et de la province de Khanh Hoa ont inauguré le portail de soutien à la promotion des investissements de la province, à l'adresse : https://ipa.khanhhoa.gov.vn.

Inauguration du portail de soutien à la promotion des investissements de la province de Khanh Hoa. Photo : VNA



Auparavant, samedi après-midi 1er avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une mission du gouvernement avaient travaillé avec la Permanence du Comité du Parti de Khanh Hoa sur la situation socio-économique provinciale et examiné les propositions et recommandations de la province pour un développement rapide et durable.



Les participants ont analysé les potentiels et les réalisations avant de donner des suggestions sur les domaines où la province doit se concentrer pour promouvoir son développement.

Le chef du gouvernement avait demandé à la province de mobiliser au maximum toutes les ressources pour son développement ; de se concentrer sur l'attraction des investissements dans ses trois régions économiques clé, à savoir la zone économique de Van Phong, la ville de Nha Trang et la région de la baie de Cam Ranh.



Dans la soirée du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une cérémonie pour célébrer le 370e anniversaire de l’édification et du développement de la province de Khanh Hoa (1653 - 2023) et le 48e de sa libération (2 avril 1975 - 2 avril 2023).