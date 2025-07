Création du Comité national pour l’APEC 2027

Le comité sera présidé par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo : VGP

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé les décisions portant création et règlement de fonctionnement du Comité national pour l’APEC 2027.



Le comité sera présidé par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Il regroupe des représentants de divers ministères, organismes et autorités locales.



Le comité est chargé d’assister le Premier ministre dans la direction et la coordination entre les sous-comités, le Secrétariat, les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les agences concernées, tout au long du processus de préparation et d’organisation des conférences et des activités liées à l’Année APEC 2027.



Cinq sous-comités seront institués : Contenus, Logistique, Sécurité et Santé, Communication et Culture, ainsi que Protocole. Le Secrétariat accompagnera leur travail.



Le comité se réunira trimestriellement, avec la possibilité de tenir des réunions extraordinaires et d’augmenter la fréquence des réunions à l’approche de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.



Le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027, qui se tiendra dans la zone spéciale de Phu Quoc (province d’An Giang), portera le thème : « Connecting, building inclusive and resilient economies » (Connecter, bâtir des économies inclusives et résilientes). Cet événement mettra en lumière l’image du Vietnam sur la scène internationale et offrira l’opportunité de faire de Phu Quoc un carrefour régional d’échanges économiques et de coopération.-VNA/VI