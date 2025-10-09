Création du Comité de direction pour la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 8 octobre 2025, la décision N°2222/QD-TTg portant création du Comité de direction pour la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité et les événements connexes au Vietnam, appelé en abrégé Comité de direction de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï.

Selon cette décision, le Comité de direction est chargé d’assister le Premier ministre dans la direction et la coordination intersectorielle des travaux importants liés à la mise en œuvre des activités de coopération internationale en matière de cybersécurité et de lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies, dans le cadre de la préparation de la cérémonie de signature de la Convention et des événements connexes prévus à Hanoï à la fin du mois d’octobre.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a été nommé chef du Comité de direction. Deux chefs adjoints ont été désignés : le général Pham The Tung, vice-ministre de la Sécurité publique (chef adjoint permanent), et Dang Hoang Giang, vice-ministre des Affaires étrangères.

Le Comité de direction comprend des représentants de haut rang de nombreux ministères et organes centraux, notamment les ministères des Finances, de la Justice, des Sciences et Technologies, de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la Santé, ainsi que des représentants du Bureau du président, du Bureau du gouvernement, du Parquet populaire suprême, du ministère de la Défense et du Comité populaire de la ville de Hanoï.

Par ailleurs, la décision prévoit également la création d’un Secrétariat permanent et de six sous-comités spécialisés chargés d’assister le Comité de direction dans la préparation et l’organisation de l’événement, afin d’assurer son bon déroulement et son efficacité.

Le Secrétariat permanent, placé sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, opère sous la direction directe du chef du Comité de direction et comprend des représentants des ministères, organes centraux et autorités de Hanoï.

Les six sous-comités comprennent le sous-comité du contenu, dirigé par le ministère de la Sécurité publique, chargé de l’élaboration du programme, des documents et du contenu de la cérémonie ; le sous-comité des finances et de la logistique, également sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, en charge des ressources, du budget et des conditions matérielles ; le sous-comité des affaires diplomatiques et du plaidoyer de haut niveau, dirigé par le ministère des Affaires étrangères, chargé des activités diplomatiques et de la coordination des rencontres bilatérales et multilatérales.

Ce sont ausie le sous-comité du protocole et de la conférence, également sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, chargé du protocole, de l’accueil et de la logistique ; le sous-comité de la communication et de la culture, dirigé par le ministère des Affaires étrangères, avec la participation de la Télévision du Vietnam (VTV), de la Voix du Vietnam (VOV) et de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), chargé de la couverture médiatique et de la promotion de l’image du Vietnam ; le sous-comité de la sécurité et de la santé, dirigé par le ministère de la Sécurité publique, responsable des questions de sécurité, de santé et de la protection des délégations étrangères.

Le Comité de direction a pour mission de proposer des orientations, des solutions concrètes et efficaces pour la mise en œuvre des activités liées à la cérémonie de signature et aux événements connexes. Il assistera également le Premier ministre dans la coordination, le suivi et l’harmonisation des actions entre les ministères, secteurs et localités concernés, ainsi que dans l’exécution des autres tâches confiées par le chef du gouvernement.

Le 24 décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a officiellement adopté la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité – le premier cadre juridique mondial destiné à lutter contre les crimes commis à l’aide des technologies de l’information et de l’espace numérique. Cette convention constitue une base juridique essentielle pour permettre aux États d’intégrer les normes internationales dans leur législation nationale, de renforcer la coopération internationale et de construire un environnement numérique sûr, fiable et sain, contribuant ainsi au développement durable.

Le choix par les Nations unies de Hanoï comme lieu de la cérémonie de signature les 25 et 26 octobre 2025 revêt une signification politique et diplomatique particulière. Il témoigne non seulement de la crédibilité et du prestige grandissants du Vietnam sur la scène internationale, mais aussi de son engagement fort en faveur du multilatéralisme et de sa contribution active aux efforts mondiaux visant à garantir la cybersécurité et à relever les défis de l’ère numérique. - VNA/VI