Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a signé le 13 juin 2025 la décision n°1142/QĐ-TTg portant création de la Zone de libre commerce de Da Nang, qui s’étendra sur une superficie d’environ 1.881 hectares.

Cette nouvelle zone comprendra plusieurs pôles fonctionnels : production, logistique, commerce et services, industries des technologies numériques, technologies de l'information et innovation…

Le projet vise à faire de Da Nang un centre économique régional et un pôle de croissance stratégique pour le Centre et l’ensemble du pays. À plus long terme, la zone ambitionne de devenir un maillon clé des chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales en Asie-Pacifique, en lien avec le port de Lien Chieu, l'aéroport international de Da Nang et le corridor économique Est-Ouest. Elle contribuera également au développement des hautes technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, soutenant ainsi la restructuration économique durable de la ville après la fusion avec la province de Quang Nam.

Par ailleurs, le projet prévoit une articulation avec le futur Centre financier international de Da Nang, afin de créer un écosystème économique moderne, intelligent et compétitif, renforçant le positionnement du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

L’organisation et le fonctionnement de la zone seront régis par la Résolution n°136/2024/QH15 et la législation en vigueur. Le développement se déroulera en cohérence avec la stratégie nationale de développement socio-économique et les plans d’aménagement de la ville.

Le Comité populaire de Da Nang sera chargé de la mise en œuvre du projet, en collaboration avec les ministères et organismes compétents. Il travaillera notamment sur l’élaboration des plans d’aménagement, les opérations de libération des terrains, les investissements dans des infrastructures essentielles ainsi que la sélection des investisseurs stratégiques et secondaires...-VNA/VI