Un congrès visant à fonder l'Union des associations des femmes vietnamiennes en Allemagne a eu lieu le 1er octobre à Berlin. Il s'agissait d'une étape importante, affirmant la solidarité et le développement des femmes vietnamiennes, de la communauté vietnamienne d'Allemagne plus largement.

Délégués lors du congrès visant à fonder l'Union des associations des femmes vietnamiennes en Allemagne. Photo: VNA

Le Comité exécutif de l’Union est composé de 29 membres. Trinh Thi Mui, présidente du Comité préparatoire pour l'organisation du congrès de création de l'Union des associations des femmes vietnamiennes en Allemagne, a été élue présidente.

S'exprimant lors du congrès, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a déclaré que l'Union des associations des femmes vietnamiennes serait un élément indispensable de l’Union des associations des Vietnamiens en Allemagne, contribuant à développer le rôle et la position de la communauté vietnamienne en Allemagne.

A cette occasion, l'ambassadeur Vu Quang Minh a affirmé le soutien absolu de son ambassade, des missions de représentation et des organisations du Vietnam à l’Union des associations des femmes vietnamiennes en Allemagne.

De son côté, Trinh Thi Mui a affirmé que l'Union des associations des femmes vietnamiennes en Allemagne serait une organisation représentant les valeurs culturelles et spirituelles des femmes vietnamiennes, pour l'intégration et le développement, et aussi une organisation pour honorer les

femmes

vietnamiennes et leurs contributions à la communauté et à la société.