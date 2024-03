Création d'un site Web sur la bataille de Dien Bien Phu, par le journal Nhan Dan (Le Peuple).

Un site Internet spécial fournissant des informations sur la campagne militaire historique de Dien Bien Phu, qui a conduit à la victoire de l'Armée vietnamienne sur les forces coloniales françaises en 1954, a été lancé par le journal Nhan Dan (Le Peuple).

Page d'accueil du site Web spécial https://dienbienphu.nhandan.vn/ qui fournit des informations sur la campagne militaire historique de Dien Bien Phu.

À l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse victoire (7 mai 2024), le site https://dienbienphu.nhandan.vn/ souhaite recréer la grandeur de la victoire qui a « résonné sur les cinq continents » et analyser l'impact politique de cette victoire ainsi que les stratégies militaires du Parti, dirigé par le président Ho Chi Minh.

Le rédacteur en chef du journal Nhan Dan, Le Quoc Minh, a déclaré que ce site Web spécial avait été créé "en guise de profonde gratitude adressée aux générations de nos pères et grands-pères qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté de la nation".

Le Quoc Minh a également souligné que le site Web est une plateforme fournissant des informations sur la campagne de manière complète, exhaustive et créative.

Le site Internet propose une vaste collection numérisée de journaux imprimés publiés lors de la campagne de Dien Bien Phu ainsi que des livres et documents précieux. Les lecteurs peuvent lire des articles authentiques et des écrits originaux présentés sous forme d'un e-magazine multimédia.

L'ensemble du déroulement de la campagne de Dien Bien Phu, qui a duré 56 jours et nuits, du 13 mars 1954 au 7 mai 1954, a été représenté sous la forme de 56 entrées de journal. Chacune couvre les progrès réalisés sur la ligne de front de Dien Bien Phu et sur d'autres fronts et localités à travers le pays liés à la bataille militaire, aux opérations logistiques et à la lutte diplomatique.

Outre le « Journal de campagne », la page comprend également des reportages, des commentaires, des analyses et des entretiens avec des témoins historiques sur l'art et la logistique militaires, ainsi que sur le courage et le sacrifice des soldats vietnamiens.

Outre la langue vietnamienne, le site Web est également disponible en anglais, espagnol, chinois et russe.- VNA