CPTPP : négociations d’adhésion et coopération renforcée sous l’impulsion vietnamienne

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên participe à la réunion. Photo: VNA

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, la 9ᵉ réunion de la Commission de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et une série d'événements connexes se sont tenues les 20 et 21 novembre 2025 à Melbourne (Australie), aboutissant à de nombreux résultats notables, dont l'adoption d'une Déclaration commune et des orientations prioritaires pour la période à venir.

La réunion a réuni les ministres et hauts responsables de l'Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, de la Malaisie, du Japon, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour, du Vietnam et du Royaume-Uni. La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên.

Les participants ont examiné plusieurs points clés : la mise à niveau des engagements, les négociations d'adhésion du Costa Rica, la possibilité d'entamer des discussions avec d'autres économies, ainsi que l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord.

Les ministres ont également entendu le Vietnam présenter son programme de travail et ses priorités pour 2026, année où le pays assumera la présidence du CPTPP. L'initiative vietnamienne de créer une unité de soutien dédiée au CPTPP, destinée à renforcer les capacités opérationnelles, a reçu un large soutien des membres.

À l'issue de la réunion, les ministres ont approuvé la Déclaration commune du Conseil du CPTPP et chargé les groupes techniques de mettre rapidement en œuvre ses conclusions. Ils ont également décidé de lancer les négociations d'adhésion avec l'Uruguay et d'entamer en 2026 des discussions avec les Émirats arabes unis, les Philippines et l'Indonésie, lorsque les conditions seront réunies.

En marge de la réunion, des dialogues sur le commerce et l’investissement entre le CPTPP et l'Union européenne, ainsi qu'entre le CPTPP et l'ASEAN, ont eu lieu.

La délégation vietnamienne a participé activement et ses contributions ont été appréciées par les membres. Le ministre Nguyên Hông Diên a également eu des entretiens bilatéraux avec la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne pour renforcer la coopération économique et commerciale.

La 10ᵉ réunion du Conseil des ministres du CPTPP sera organisée en 2026 sous la présidence du Vietnam, avec l'Australie et le Pérou comme vice-présidents.. -VNA/VI