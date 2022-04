COVID-19: Suspendre la déclaration de l’état de santé aux postes frontaliers pour les arrivants

Avec un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 à l'échelle nationale et un taux de couverture vaccinale élevé, le Vietnam a décidé de suspendre temporairement la déclaration obligatoire de l’état de santé pour les arrivants, et ce à partir du 27 avril à 0h00 et à tous ses postes frontaliers.

Photo: VNA

Le ministère de la Santé a proposé aux Comités populaires de niveau provincial d'ordonner aux agences compétentes de maintenir la surveillance des personnes entrant aux postes-frontières comme le prescrit le décret n° 89/2018/ND-CP du gouvernement détaillant la mise en œuvre de certains articles de la Loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses concernant la quarantaine médicale aux frontières.

Les localités doivent mettre à jour les supports de communication et présenter des recommandations sur la prévention et le contrôle du COVID-19 conformément à la situation actuelle.

Le ministère de la Santé continuera de mettre à jour et de fournir des informations sur la situation épidémique dans le monde et dans le pays afin de prendre des mesures appropriées. -