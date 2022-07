COVID-19: plus de 4.500 patients déclarés guéris le 22 juillet

Selon le bilan du ministère de la Santé, depuis le début de l’épidémie de COVID-19 à ce jour, le Vietnam a recensé 10.766.128 cas de coronavirus.

Le 22 juillet, 4.531 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.842.176.

Au cours des 24 dernières heures, un décès a été déploré, portant le nombre de cas mortels à 43.092.

Au 21 juillet, plus de 241,48 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont plus de 210,61 millions pour les personnes de 18 ans et plus, près de 19,95 millions pour les 12-17 ans et près de 10,92 millions pour les 5-11 ans. -VNA/VI