COVID-19 : plus de 3.000 nouveaux cas diagnostiqués en 24 heures

Le ministère de la Santé a annoncé ce mardi 23 août avoir détecté 3.195 nouvelles contaminations au COVID-19 au cours de ces dernières 24 heures, soit une hausse de près de 1.000 cas par rapport à lundi, portant à plus 11,38 millions le nombre total de cas.

Dans la journée, plus de 9.360 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre des guérisons à plus de 10 millions de cas. Aucun décès n’a été rapporté. Le nombre de décès est resté inchangé à 43.106 cas.

Au 22 août, plus de 254,78 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées.