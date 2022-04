Covid-19 : plus de 22.800 nouveaux cas enregistrés en 24 heures

Le Vietnam a comptabilisé 22.804 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures jusqu’à 16h00 mardi 12 avril, portant le bilan total à 10.272. 964, selon le ministère de la Santé.

Hanoi restait la localité la plus touchée en nombre de nouvelles contaminations quotidiennes avec 1.942 cas, suivie par les provinces de Phu Tho et Yên Bai avec respectivement 1.384 et 1.102 cas.

Selon un dernier décompte du ministère de la Santé, 202.184 patients ont été déclarés guéris de la maladie, portant le nombre de guérisons à ce jour à 8.757.107.

Dans les dernières 24 heures, 1.237 patients se trouvaient dans un état grave, tandis que 28 décès supplémentaires ont été recensés, portant le bilan total à 42.858 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 0,4% du nombre total de contaminations.

Jusqu’au 11 avril, le pays a administré 208.596.156 doses de vaccins contre le Covid-19.