COVID-19: plus de 2.200 nouveaux cas détectés le 21 septembre

Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté le 21 septembre 2.287 nouveaux cas de coronavirus, soit une baisse quotidienne d’environ 900 cas.

Le total s’établit désormais à 11.465.691.

Le même jour, 1.666 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 10.582.688.

Quatre décès supplémentaires ont été déplorés le 20 septembre, portant le nombre de morts à 43.146.

Au 20 septembre, plus de 259,65 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont plus de 220,29 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 22,87 millions pour les 12-17 ans et près de 16,49 millions pour les 5-11 ans. -VNA/VI