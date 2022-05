COVID-19 : plus 42.000 patients annoncés guéris

Le Vietnam a recensé, durant ces 24 dernières heures jusqu’à 16h00 ce mercredi 4 mai, 3.088 nouveaux cas de COVID-19. Les nouveaux cas sont recensés dans 48 villes et provinces.

Selon le ministère de la Santé, Hanoï est la localité la plus touchée en nombre de nouvelles infections avec plus de 700 cas ; suivie de Vinh Phuc, près de 200 ; Nghe An, plus de 130. Alors, le bilan national de l’épidémie s’est désormais établi à plus de 10,66 millions de cas.

Durant ces 24 dernières heures, 42.055 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à plus de 9,3 millions.

Le pays compte à présent 43.047 morts liés au COVID-19 au pays, soit 0,4 % du nombre total de contaminations. Trois décès ont été signalés dans les 24 dernières heures.

Jusqu’au 4 mai, le pays a administré plus de 215 millions de doses de vaccins. - VNA/VI