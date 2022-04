Covid-19 : les contaminations continuent de baisser au Vietnam

Le Vietnam a enregistré 8.813 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit 1.553 cas de moins que la veille, a fait savoir le ministère de la Santé.

Hanoi est la localité la plus touchée en nombre de nouvelles contaminations quotidiennes (970), suivie par les provinces de Bac Giang (540), Phu Tho (511) et Quang Ninh (495).



Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 10.563.502 depuis le début de l’épidémie, se classant 12e sur 227 pays et territoires pour le nombre de cas et 104e pour le taux de contamination, à 106.794 pour 1.000.000 habitants.



Depuis la quatrième vague de contaminations survenue le 27 avril 2020, le Vietnam a dénombré 10.555.753 nouveaux cas, avec 9.083.258 guérisons.

Au total, 4.581 patients ont été déclarés guéris dans les dernières 24 heures, portant le nombre total de guérisons à 9.086.075. Entre-temps, 612 patients trouvaient dans un état grave, dont 476 nécessitant une ventilation et un autre devant placés sous ECMO.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 9 décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 43.013 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit un taux de mortalité de 0,4%.

Jusqu’à la veille, le Vietnam a administré 212.390.774 doses de vaccins contre le Covid-19, dont 194.475.837 aux personnes de plus de 18 ans, 17.339.166 doses aux enfants de 12 à 17 ans et 575.771 aux enfants de 5 à 11 ans.