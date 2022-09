COVID-19 : Le Vietnam reconnaît le soutien d'organisations et entreprises thaïlandaises

Une cérémonie de remise du certificat d’honneur du ministre vietnamien des Affaires étrangères à l'Association d'amitié Thaïlande - Vietnam et à certaines entreprises thaïlandaises pour leurs contributions positives à la lutte contre le COVID-19 au Vietnam a eu lieu le 14 septembre à Bangkok, en Thaïlande.

L'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam et le groupe Thai Beverage, SCG, Berli Jucker, Amata Vietnam et B.Grimm Power ont reçu des certificats d’honneur du ministre vietnamien des Affaires étrangères.



L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a affirmé que lors de la pandémie de COVID-19, le Vietnam avait reçu un soutien précieux de la communauté internationale en général et de la Thaïlande en particulier. La Thaïlande a accordé environ 6 millions de dollars d'aide au Vietnam.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien appréciait et reconnaissait les contributions de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam et de cinq entreprises thaïlandaises dans la promotion des échanges entre les deux peuples ainsi que le soutien actif en fournitures et des équipements médicaux pour lutter contre le COVID-19 au Vietnam.

Les organisations et entreprises thaïlandaises ont souligné que cet honneur était la motivation pour eux de faire plus d'efforts pour apporter de meilleures choses au peuple vietnamien. Ils ont également affirmé qu’en investissant au Vietnam, ils se concentraient non seulement sur les affaires mais encore souhaitaient soutenir la communauté locale pour se développer.

Ils se sont engagés à investir avec la plus haute responsabilité dans des projets au Vietnam pour favoriser le développement durable et promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la Thaïlande. - VNA/VI