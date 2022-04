Covid-19 : le Vietnam enregistre 49.124 nouveaux cas

Le Vietnam a recensé mercredi 6 avril 49.124 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus, tous transmis localement, portant le bilan total à 9.980.464 cas, a fait savoir le ministère de la Santé.

Hanoi reste la localité la plus touchée en nombre de nouvelles contaminations quotidiennes (4. 037), suivie par les provinces de Nghê An (2.302) et de Phu Tho (2.257).



Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 31 décès dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 42.712 morts liés au Covid-19 au Vietnam.



Dans les dernières 24 heures, 130.273 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 8.277.563 depuis le début de l’épidémie.



Le Vietnam a jusqu’à présent administré plus de 207 millions de doses de vaccins contre le Covid-19.



À partir d’octobre 2021, le Vietnam est passé à une adaptation sûre et flexible et au contrôle efficace de l’épidémie, a progressivement ouvert son économie et s’est concentré sur le redressement et le développement socio-économiques.