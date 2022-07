COVID-19: le Premier ministre réitère la nécessité d’accélérer la vaccination

Selon un document publié par le bureau du gouvernement le 27 juillet, le Premier ministre a réitéré sa demande d’accélérer la vaccination.

Dans le contexte de la rehausse du nombre de nouveaux cas de COVID-19, de l’apparition de sous-variants d’Omicron au Vietnam et du bon nombre de vaccins non utilisés, le Premier ministre a demandé aux organes et localités de bien mettre en œuvre le télégramme du 25 juillet sur l'accélération de la vaccination anti-COVID-19.

Photo: VNA



Dans ce télégramme, le Premier ministre a exhorté à accélérer la vaccination des 5-11 ans et de l’accomplir en août 2022, d’achever dans les meilleurs délais l’injection des 3e et 4e doses de vaccin pour les personnes de 18 ans et plus, d’accélérer la 3e injection pour les 12-17 ans.

Selon l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville, les sous-variants BA.4 et BA.5 commencent à gagner le terrain dans des provinces méridionales, outre le sous-variant BA.2.12.1. En plus, des foyers épidémiques du variant Delta ont été détectés, augmentant ainsi le nombre de nouveaux cas.

Des représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMC) et du « Center for disease control and prevention » (CDC) des États-Unis au Vietnam ont déclaré que le COVID-19 demeurait toujours une urgence de santé publique mondiale. Le vaccin anti-COVID-19 est toujours efficace contre les sous-variants BA.4 et BA.5, mais également contre la grippe A et la grippe saisonnière.

A ce jour, le Vietnam a administré plus de 243 millions de doses de vaccins anti-COVID-19. -VNA/VI