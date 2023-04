COVID-19 : le nombre de cas a tendance à augmenter

Vaccination contre le COVID-19. Photo: Vietnam+

Le nombre de cas d’infection par le COVID-19 a tendance à augmenter, a-t-on appris d’une réunion présidée le 17 avril à Hanoï par la ministre de la Santé, Dao Hông Lan.

Selon Phan Trong Lân, chef du Département de la médecine préventive du ministère de la Santé, Omicron est toujours le variant dominant dans le monde et peut produire plus de 500 sous-variants.

Au Vietnam, 2.070 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au premier trimestre, soit une moyenne de 160 cas par semaine, selon le ministère de la Santé.

Cependant, depuis le début d’avril, le nombre de cas a tendance à augmenter. Du 8 au 14 avril, le pays a recensé 2.000 cas, mais aucun décès dû au COVID-19 n’a été signalé.

L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie vient d'octroyer à Hanoï 10.000 doses supplémentaires de vaccin pour effectuer la vaccination selon les consignes.

Le ministère de la Santé demande aux localités de faire rapport sur leur besoins de vaccins pour les six derniers mois de l’année, en particulier pour les personnes à risque.

La ministre de la Santé, Dao Hông Lan, a demandé une réunion rapide du conseil professionnel pour examiner et mettre à jour les directives de traitement.

Elle a chargé les organes compétents d'examiner les problèmes liés à l’octroi de licences, aux achats, à la réception de financements, à l'attribution d’équipements, de médicaments et de vaccins..., au service de la prévention et du contrôle de l'épidémie.

Pour limiter la propagation du virus dans la communauté, le ministère de la Santé recommande à la population de suivre le message 2K (« Khau trang » - masque et « Khu khuan » -désinfection) vaccins médicaments traitement technologies sensibilisation et d’autres mesures.