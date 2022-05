COVID-19: le bilan quotidien continue de diminuer

Selon le bilan actualisé à 16h00 samedi 21 mai par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 1.457 nouveaux cas de coronavirus.

Les nouvelles contaminations ont été détectées dans 43 villes et provinces, dont 370 à Hanoï, 95 à Nghe An, 91 à Vinh Phuc et 33 à Ho Chi Minh-Ville.

Le total s’établit désormais à 10.707.568 cas de COVID-19, dont 9.393.101 guéris. Le nombre de décès est resté inchangé samedi, au niveau de 43.075.

Au 20 mai, près de 219,05 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont près de 198,22 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 17,42 millions pour les 12-17 ans et près de 3,41 millions pour les 5-11 ans. -VNA/VI