Covid-19 : lancement de la campagne de l’injection des 3e et 4e doses pour les travailleurs

La cérémonie de lancement de la campagne de l’injection des 3e et 4e doses de vaccin anti-Covid-19 aux cadres, fonctionnaires et travailleurs dans tout le pays, s’est tenue mardi matin 5 juillet à Hanoi.

Cet événement a été organisé par la Confédération générale du Travail du Vietnam et le ministère de la Santé.

La vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a déclaré que la cérémonie était très importante pour encourager les 11 millions des syndicats et les travailleurs à se faire vacciner pour protéger leur santé et celle de leurs familles, contribuer à stabiliser la situation de prévention et de contrôle de l'épidémie et ramener bientôt le pays à la reprise économique.

Elle a souligné que la vaccination est la mesure la plus efficace et la plus stratégique de prévention et de contrôle du Covid-19.

Jusqu’au 4 juillet, le pays a administré 233.000.000 doses de vaccins. Le taux de personnes ayant reçu les 3e et 4e doses sont respectivement de 67% et de 31%. -VNA/VI