Covid-19 : la majorité des PME a bénéficié des politiques de soutien

La majorité des petites et moyennes entreprises (PME) dans l’ensemble du pays a bénéficié depuis 2020 des politiques de soutien en matière de fiscalité, de frais, de charges, et d’emploi, de travail, d’assurance, a-t-on appris d’un rapport du Conseil consultatif du Premier ministre sur la réforme des procédures administratives.

Photo d'illustration: VCB

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité des politiques de soutien aux entreprises touchées par l’épidémie de Covid-19 est réalisé par le biais du projet LinkSME/USAID (USAID Linkages for Small and Medium Enterprises) auprès de 355 entreprises à travers le pays.

A une écrasante majorité, 72% et 76,3% sondées parmi les entreprises ayant eu accès aux politiques de soutien en matière de fiscalité, de frais, de charges, et en matière d’emploi, de travail, d’assurance ont fait savoir respectivement en tirer des bénéfices.

Moins de 20% des entreprises interrogées ont eu accès aux politiques de soutien relatives au financement et au crédit, et à celles relatives à la promotion des exportations et à la protection de la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, 76,3% d’elles ont tiré des bénéfices des politiques de soutien relatives à la promotion des exportations et à la protection de la chaîne d’approvisionnement contre 44% pour les politiques de soutien relatives au financement et au crédit.

Si ces dispositifs sont très indispensables pour les entreprises touchées par l’épidémie, il est nécessaire de sélectionner les sujets à appliquer et les contenus du soutien pour assurer la réalisation des objectifs politiques, selon les auteurs du sondage.