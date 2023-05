COVID-19: l'AN supervise la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources

La gestion, l'utilisation, le paiement et le règlement des ressources pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 sont fondamentalement conformes aux préconisations et politiques promulguées, selon Nguyen Thuy Anh, cheffe adjointe de la délégation de supervision de l'Assemblée nationale (AN) pour ce travail, dans le cadre de la 5e session de l’organe législatif.



Nguyen Thuy Anh a présenté lundi matin 29 mai un rapport de la délégation de supervision de l'AN sur la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, ainsi que la mise en œuvre des politiques et des lois sur la santé de base et la médecine préventive.



Selon le rapport, au 31 décembre 2022, environ 230.000 milliards de dongs avaient été mobilisés pour servir directement la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que la mise en œuvre de politiques de bien-être social. Ces ressources avaient été utilisées pour assister les employés, les employeurs et les petits commerçants touchés par l'épidémie de COVID-19, les forces en première ligne et d'autres participants à la lutte contre l'épidémie, acheter des vaccins contre le COVID-19 et du matériel médical, soutenir le traitement de patients de COVID-19…

Députés à la séance de travail. Photo: VNA



La délégation de supervision de l'AN a toutefois souligné les lacunes et les limites dans la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources pour la prévention et le contrôle du COVID-19. Elle a présenté six groupes de leçons et proposé deux groupes de solutions. En particulier, elle a proposé à l'Assemblée nationale de promulguer une résolution de supervision permettant la modification, le complément ou la promulgation de lois concernant la santé de base, la médecine préventive, l’état d’urgence… -VNA/VI