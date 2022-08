Covid-19 : Hô Chi Minh-Ville se prépare à réactiver son hôpital de campagne

Le Département de santé de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a demandé samedi 13 août aux établissements de santé locaux de se tenir prêts à prendre en charge des patients atteints du Covid-19 alors que le nombre de nouvelles contaminations a progressé d’un jour sur l’autre.

L’hôpital de campagne n°3 à Thu Duc. Photo : VNA

Dans une note officielle, il a chargé l’Hôpital des maladies tropicales de renforcer sa capacité pour pouvoir réactiver à tout moment l’hôpital de campagne à trois niveaux d’interventions médicales dans le cas où le nombre de patients graves hospitalisés aurait augmenté.

Le Département municipal de la santé a invité tous les hôpitaux, centres médicaux et établissements d’examen et de traitement médicaux de la ville de revoir leurs moyens d’agir efficacement et rapidement dans toutes les situations qui l’exigent.

Le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville est chargé de renforcer sa surveillance épidémiologique des cas de Covid-19 en s’appuyant sur son système de surveillance des maladies infectieuses connecté à la plate-forme numérique de gestion de l’épidémie de Covid-19.