Covid-19 : Hô Chi Minh-Ville appelée à prévenir l’apparition de nouveaux variants après le Têt

Lors d’une séance d’inspection de la prévention et du contrôle de l'épidémie de Covid-19 le 31 janvier à Hô Chi Minh-Ville, une mission du ministère de la Santé a appelé la mégapole du Sud à prévenir l’apparition de nouveaux variants après le Têt.

Séance d'inspection des mesures de prévention et du contrôle du Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

La mission a également salué la prévention contre le Covid-19 de Hô Chi Minh-Ville pendant le Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), la fête la plus grande et la plus importante des Vietnamiens.

Le Docteur Nguyên Vu Thuong, chef adjoint de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, représentant de la mission, a suggéré à Hô Chi Minh-Ville d’exhorter les gens à maintenir leur vigilance, à respecter les mesures préventives recommandées par le secteur de la santé et à se faire vacciner complètement pour se prémunir contre le Covid-19.