COVID-19: 28.307 nouveaux cas détectés en 24 heures

Selon le bilan actualisé à 16h00 dimanche 10 avril par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 28.307nouveaux cas de coronavirus.

Les 28.307 nouveaux cas de transmission locale concernent toutes les 62 villes et provinces du pays, dont 2.181 à Hanoï, 1.533 à Bac Giang, 1.525 à Nghe An.

Le total s’établit désormais à 10.198.236 cas de COVID-19.



En 24 heures, 34.991 cas de coronavirus ont été déclarés guéris et 19 décès ont été déplorés, portant le total à 8.532.523 et 42.813, respectivement.



Au 9 avril, plus de 208,5 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont plus de 191.29 millions pour les personnes de 18 ans et plus et plus de 17,22 millions pour les ados de 12 à 17 ans.