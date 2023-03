Course à pied en écho à Earth Hour 2023 à Hanoï

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé, samedi matin dans la rue piétonne Dinh Tien Hoang à Hanoï, une course à pied en écho à la campagne Heure de la Terre (Earth Hour) 2023.Réunissant plus de 1.000 coureurs professionnels et amateurs, cette course d’une distance de 5km avait pour but d'appeler la jeunesse de la ville à économiser de l’électricité.A cette occasion, le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé une série d’activités en réponse à la campagne Earth Hour 2023, notamment : le concours en ligne de connaissances sur la campagne Earth Hour, l’activité « Eteindre des lumières pendant une heure » ainsi que des activités de communication et des engagements d'économie d'énergie de l’électricité des organisations et entreprises à travers le pays.