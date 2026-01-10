Coupe d’Asie U23 : le Vietnam s’impose face au Kirghizistan

Le capitaine Khuat Van Khang ouvre le score pour le Vietnam. Photo : VNA

Lors du deuxième match du groupe A de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026, la sélection vietnamienne a franchi une étape importante vers la qualification pour les quarts de finale en s’imposant face au Kirghizistan sur le score de 2-1.



Cette deuxième victoire consécutive place les joueurs du sélectionneur Kim Sang-sik dans une position idéale avant le dénouement de la phase de groupes.



Lors du match disputé le 9 janvier, les Vietnamiens ont ouvert le score à la 17e minute grâce à un penalty transformé par Khuat Van Khang. Marlen Murzakhmatov a ensuite égalisé pour le Kirghizistan avant la pause. À la 87e minute, Ly Duc a adressé un centre et Van Thuan a placé une tête. Le ballon a heurté Brauzman avant de finir au fond des filets, laissant le gardien Nurlanbekov impuissant. Le temps restant n’a pas permis à l’U23 kirghize de trouver le but de l’égalisation.



Actuellement, l’U23 du Vietnam occupe la tête du groupe A avec six points après deux matches, pour une différence de buts de 4-1.

Lors de son dernier match, l’U23 du Vietnam affrontera l’U23 d’Arabie saoudite, tandis que l’U23 de Jordanie sera opposée au Kirghizistan. Les deux rencontres se dérouleront à 23h30 le 12 janvier.



Les chances de qualification pour les quarts de finale restent très élevées pour les joueurs vietnamiens. L’U23 du Vietnam ne serait éliminée qu’en cas de défaite face à l’U23 d’Arabie saoudite avec un écart de trois buts, sans parvenir à marquer.-VNA/VI