Coupe d’Asie U23 2026 : le Vietnamien Nguyen Dinh Bac sacré “meilleur buteur”

Le joueur Dinh Bac est accueilli à l'aéroport international de Noi Bai par des supporters. Photo : Minh Quyet - VNA

À l’issue de la phase finale de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026, organisée en Arabie saoudite, l’attaquant vietnamien Nguyen Dinh Bac a marqué l’histoire du football national en remportant le titre de meilleur buteur de la compétition.

Avec quatre buts inscrits, Dinh Bac a terminé en tête du classement des buteurs, à égalité avec le Japonais Ryunosuke Sato, le Jordanien Ali Azaizeh et le Libanais Leonardo Farah Shahin. Il a toutefois été officiellement désigné meilleur buteur de la phase finale du Championnat d’Asie U23, devenant ainsi le premier joueur vietnamien à décrocher ce trophée individuel. Il a notamment marqué des buts décisifs face à des équipes de haut niveau comme la Jordanie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la République de Corée.

Parallèlement, l’équipe vietnamienne, dirigée par l’entraîneur Kim Sang-sik, a conclu un parcours mémorable sur une note positive en décrochant la médaille de bronze.

Accueil chaleureux des supporters à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo : VNA

Après un match nul intense (2-2) au terme du temps réglementaire et des prolongations face à la République de Corée, les Vietnamiens ont fait preuve d’un sang-froid exemplaire pour s’imposer lors de la séance de tirs au but (7-6).

Le tournoi s’est achevé sur le triomphe du Japon, qui a largement dominé la Chine en finale (4-0). En conservant leur titre acquis en 2024, les Samurai Blue deviennent la première nation à remporter la compétition à trois reprises.

La Chine, pour sa part, repart avec la médaille d’argent, signant une performance historique : c’est la première fois qu’elle atteint la finale d’une Coupe d’Asie U23. -VNA/VI