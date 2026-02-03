Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026: l’Indonésie teste ses ambitions face au Vietnam

L’équipe vietnamienne de futsal affrontera mardi 3 février à 19h00 l’Indonésie en quarts de finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, mardi 3 février à 19h00, à l’Indonesia Arena, à Jakarta.

Le Vietnam occupe actuellement la 20e place mondiale, quatre places devant l’Indonésie (24e). L’Indonésie vise une victoire en quart de finale qui lui permettrait d’accéder aux demi-finales du Championnat d’Asie pour la première fois.

L’entraîneur de l’équipe indonésienne de futsal, Hector Souto, a déclaré que son équipe était motivée par cette opportunité d’écrire l’histoire.

« Notre prochain objectif est d’atteindre les demi-finales pour la première fois. Ce serait un exploit historique », a-t-il indiqué. « Nous jouons à domicile, mais il n’y a aucune pression. Nous n’avons jamais atteint les demi-finales auparavant, donc nous n’avons rien à perdre. »

« S’il y a une équipe qui subit la pression, c’est bien le Vietnam », a-t-il ajouté. « Ils ont atteint les demi-finales à plusieurs reprises, et certains de leurs joueurs savent ce que cela représente. »

Aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2025, l’Indonésie a remporté la médaille d’or, mais s’est inclinée 0-1 face au Vietnam lors de leur confrontation directe. Hector Souto a indiqué que ce résultat leur conférait une motivation supplémentaire avant le quart de finale.

Depuis le début du tournoi, l’équipe indonésienne de futsal a inscrit 11 buts, soit une moyenne de près de 3,7 buts par match, témoignant de sa puissance offensive. Forte de son niveau technique supérieur et du soutien indéfectible de son public, l’équipe indonésienne représente un adversaire redoutable pour les hommes de l’entraîneur argentin Diego Giustozzi.

«L’Indonésie joue à un rythme très soutenu, avec une bonne technique, une organisation rigoureuse et compte de nombreux joueurs exceptionnels, notamment sur les ailes. Notre tâche consiste à minimiser ces atouts», a analysé Diego Giustozzi.

Et pour compliquer la tâche, le sélectionneur Hector Souto a déjà travaillé au Vietnam comme entraîneur adjoint, ce qui lui confère une bonne connaissance de l’équipe vietnamienne.

Cette rencontre s’annonce intense et passionnante. L’équipe qui commettra le moins d’erreurs, qui saura exploiter au mieux ses occasions et qui fera preuve du plus grand esprit combatif l’emportera et se qualifiera pour les demi-finales asiatiques. – VNA/VI