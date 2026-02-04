Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026 : le Vietnam sorti avec les honneurs

L’équipe vietnamienne de futsal s’est inclinée 3-2 face au pays hôte, l’Indonésie, en quarts de finale de la Coupe d’Asie de futsal de l’AFC 2026, mardi 3 février, mettant ainsi fin à son parcours continental.

Malgré une prestation engagée et plusieurs occasions franches, l’équipe de Diego Giustozzi n’a pas réussi à renverser la situation face à une équipe indonésienne plus réaliste dans les moments clés.

Le Vietnam a pris l’initiative dès le début, exerçant un pressing haut et faisant circuler le ballon rapidement à la recherche de l’ouverture du score.

Ngoc Anh, Minh Quang et Doan Phat ont tous mis à l’épreuve la défense indonésienne dans les premières minutes, mais une défense bien organisée et une série d’arrêts décisifs du gardien Habiebie ont permis aux hommes de Hector Souto de rester à égalité.

Alors que le Vietnam poussait, l’Indonésie a ouvert le score. À la quatrième minute, une frappe de Bryan Ick, déviée par Gia Hung, a pris à contre-pied le gardien Van Tu, donnant l’avantage aux Indonésiens.

Après avoir encaissé ce but, le Vietnam a continué à presser. Da Hai, Gia Hung et Thai Huy ont tenté leur chance de loin, mais Habiebie est resté intraitable. À la 11e minute, une perte de balle de Da Hai permet à l’Indonésie de lancer une contre-attaque rapide. Ardiansyah Nur conclut l’action avec sang-froid, portant le score à 2-0.

La première mi-temps s’achève sur un avantage de deux buts pour l’Indonésie, malgré plusieurs occasions dangereuses créées par le Vietnam.

Au retour des vestiaires, le Vietnam accélère le rythme. Leur persévérance est récompensée à la 25e minute : Da Hai combine intelligemment avec ses coéquipiers avant de marquer, réduisant l’écart à 2-1.

La réaction indonésienne est immédiate. Une minute plus tard, une erreur défensive permet aux locaux de faire circuler le ballon avec aisance, et Reza Gunawan conclut facilement, redonnant deux buts d’avance à son équipe.

Alors que le temps presse, le Vietnam opte pour le power play dans les dernières minutes. Ce choix s’avère payant à la 36e minute : Da Hai inscrit son doublé, ramenant le score à 3-2. Le Vietnam se porte alors à l’attaque pour égaliser, et Gia Hung, Doan Phat et Manh Dung se créent toutes des occasions, mais sans succès.

Le match s’est soldé par une victoire 3-2 de l’Indonésie, mettant ainsi un terme à la campagne vietnamienne. Malgré cette défaite, la performance du Vietnam a démontré sa résilience et laisse entrevoir un avenir prometteur. – VNA/VI