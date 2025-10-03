Coupe d'Asie de football U23 : le Vietnam dans le même groupe que l'Arabie saoudite

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Asie de football des moins de 23 ans (U23) 2026, qui a eu lieu le 2 octobre au siège de la Confédération asiatique de football (AFC) à Kuala Lumpur, en Malaisie, a placé l'équipe vietnamienne dans le Groupe A aux côté du pays hôte, l'Arabie saoudite.

Le tournoi continental se déroulera du 6 au 24 janvier 2026 en Arabie saoudite, avec 16 équipes réparties en quatre groupes, les deux meilleures de chaque groupe accédant aux quarts de finale.

Outre l'Arabie saoudite, champion en titre de l'édition 2022, le groupe A sera également composé de la Jordanie et du Kirghizistan, ce qui promet des confrontations relevées. Le groupe B verra s'affronter le Japon, également champion en titre, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Syrie. Le groupe C réunira l'Ouzbékistan (champion 2018), la République de Corée (champion 2020), l'Iran et le Liban, qui fera sa première apparition historique dans la compétition. Enfin, le groupe D sera constitué de l'Irak (champion 2013), de l'Australie, de la Thaïlande et de la Chine.

Il s'agit de la sixième participation consécutive de l'équipe U23 du Vietnam à la phase finale de la Coupe d'Asie U23, une constance remarquable obtenue après avoir remporté ses trois matchs du groupe C lors des qualifications, face au Bangladesh, à Singapour et au Yémen. Cette performance confirme la position du football vietnamien sur la scène continentale et offre aux élèves de l'entraîneur Kim Sang Sik une nouvelle occasion de briller, après leur parcours mémorable jusqu'à la finale en 2018. -VNA/VI