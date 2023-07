Coupe Challenge de volley-ball 2023 : Le Vietnam bat Taïwan et va en demies

L’équipe vietnamienne de volley-ball masculin s’est imposée mercredi 12 juillet contre l’hôte taiwanais (Chine) trois sets à un, se hissant pour la première fois en demi-finale de la Coupe Challenge de volley-ball 2023 de la Confédération asiatique de volley-ball (AVC).

Les volleyeurs vietnamiens célèbrent leur victoire. Photo: NDEL





Entamant ce tournoi continental de nulle part, les volleyeurs vietnamiens ne sont apparemment pas soumis à une pression de l’enjeu comme leurs adversaires beaucoup plus forts car mieux classés, au 44e rang mondial.



Le score du premier set, remporté 25-20 par les Vietnamiens, parle de lui-même. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et n’ont rien lâché. Mais l’équipe taiwanaise, crispée par l’enjeu, en a perdu le fil et encaissé cinq points.



Profitant peut-être d’un relâchement vietnamien après le gain du premier set alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude, les grands gabarits taiwanais allaient faire fructifier (25-23) pour revenir à une manche partout.



Dans le troisième acte, les bons blocs vietnamiens et les frappes puissantes Nguyên Ngoc Thuân et Truong Thê Khai ont permis à l’équipe vietnamienne de prendre le dessus 25-19.



Loin de s’économiser, les Vietnamiens se sont révélés impériaux dans la quatrième manche, profitant peut-être d’un flottement taiwanais pour s’imposer 15-25 et laissent éclater leur joie.



Poursuivre leur étonnant parcours en se qualifiant pour la demi-finale, ne leur suffisait pas. Il a fallu aux joueurs de Trân Dinh Tiên prolonger le plaisir et rendre palpitante une rencontre le 14 juillet contre le gagnant du duel entre la Thaïlande et l’Indonésie.



Côté dames, le Vietnam a remporté pour la première fois le titre de championne de la Coupe Challenge de volley-ball 2023 de l’AVC au terme d’un match dramatique, battant l’Indonésie à domicile le 25 juin. – VNA/VI