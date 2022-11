COP27 : le Vietnam met l'accent sur le rôle de la transition énergétique

En marge de la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changements climatique (COP27) qui se déroule du 6 au 18 novembre dans la ville de Charm el-Cheikh en Égypte, la délégation vietnamienne conduite par le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a rencontré le 6 novembre Alok Sharma, président de la COP26 - représentant du Royaume-Uni et de l'Union européenne (UE) et du Groupe des pays industrialisés (G7) - sur l’accompagnement du Vietnam dans la transition énergétique.

Tran Hong Ha a affirmé que la transition énergétique était un facteur clé pour que le Vietnam réalise l'objectif de ramener les émissions nettes à "zéro" d'ici 2050 que le Vietnam s'est engagé à la COP26.

La COP27 s'ouvre le 6 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. Photo : AFP/VNA

Le ministre a demandé au Royaume-Uni, à l'UE et au G7 de soutenir le Vietnam dans le transfert de technologies de pointe telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le stockage d'énergie pour aider le Vietnam à mettre en œuvre avec succès la transition énergétique.

Les deux responsables ont convenu que les deux parties devraient avoir des engagements politiques sur la question de la transition énergétique.

Le Vietnam se joint à la conférence COP27 avec la volonté de continuer à s'associer à la communauté internationale pour développer des mécanismes, des politiques et une base juridique pour réaliser l'objectif commun de lutte contre le changement climatique.

Selon l’agenda, lors de la conférence COP27, la délégation vietnamienne assiste à la séance d'ouverture, à la séance plénière et mène des séances de travail bilatérales et multilatérales pour promouvoir la mise en œuvre des engagements sur le changement climatique.

Lors de la COP26, le Vietnam s’est engagé avec 150 pays du monde entier pour ramener les émissions nettes à « zéro » d'ici 2050.

Immédiatement après la COP26, le Vietnam a promulgué des politiques et des stratégies d'action pour créer une base concrétisant ses engagements. Jusqu'à présent, le Vietnam a promulgué la Stratégie nationale sur le changement climatique la période d’ici l’an 2050.

Étant l’un des pays durement touchés par le changement climatique, le Vietnam s’efforce de proposer de nombreuses solutions d’adaptation pour minimiser les impacts du changement climatique et développer son économie. -VNA/VI