Coordination dans l’organisation des activités en réponse à l’Heure de la Terre 2023

Photo : internet

Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient d'envoyer un document aux Comités populaires des villes et provinces du ressort central et au groupe d’Electricité du Vietnam (EVN) sur la coordination dans l'organisation des activités pour répondre à la campagne Heure de la Terre (Earth Hour) qui aura lieu de 20h30 à 21h30 du 25 mars 2023.



La campagne Heure de la Terre contribuera activement à sensibiliser les gens et la société à l’économie d'énergie, à la protection de l'environnement et à la réponse au changement climatique.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux Comités populaires des villes et provinces mentionnés d'organiser des activités de communication en réponse à Earth Hour en mars dans le but d’attirer l'attention de nombreux organisations, agences et habitants à cette campagne.



En plus, le ministère mobilise les organisations, les agences et les habitants à éteindre les lumières et les équipements non nécessaires pendant 60 minutes au moment de l'événement Earth Hour.



Les activités de communication en réponse à la campagne Heure de la Terre seront également renforcées sur le système de canaux d'information du Programme national sur l'utilisation économique et efficace de l'énergie (VNEEP), y compris le site Web et la fanpage.



Depuis 2009, le Vietnam participe activement à la campagne Earth Hour , un événement mondial organisé chaque année par le Fonds mondial pour la nature (WWF) afin de responsabiliser la population mondiale à la lutte contre le réchauffement climatique.



Elle consiste à couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une heure afin de promouvoir l’économie d'électricité et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique.



L’extinction des lumières en écho à la campagne "Heure de la Terre" 2022 a permis au Vietnam d’économiser 309.000 kWh d’électricité, soit 576,1 millions de dôngs, selon l’EVN.