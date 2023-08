Coopération Vietnam - Italie dans le domaine de l'application de la loi

Le général To Lam, ministre vietnamien de la Sécurité publique, a reçu le 2 août l'ambassadeur de d'Italie au Vietnam Antonio Alessandro, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Le général To Lam (droite), ministre vietnamien de la Sécurité publique, a reçu le 2 août l'ambassadeur de d'Italie au Vietnam Antonio Alessandre. Photo : VNA

To Lam a souligné que les deux pays entretenaient une coopération pratique et efficace dans les domaines comme politique - diplomatie, commerce - investissement, défense, sécurité, science - technologie, culture - tourisme, éducation - formation, coopération décentralisée...

Le Vietnam considère toujours l'Italie comme l'un de ses partenaires prioritaires sur la base de la sincérité et de la confiance. Le Vietnam apprécie hautement le rôle de l'Italie sur la scène internationale et la coopération bilatérale lors des forums multilatéraux et soutient activement les initiatives et les idées initiés par l'Italie pour contribuer au maintien de la paix et de la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Le Vietnam est prêt à servir de pont entre l'Italie et l'ASEAN et à aider l'Italie à rejoindre les mécanismes de coopération dans la région Asie-Pacifique.

Le ministère de la Sécurité publique du Vietnam apprécie hautement les contributions actives de l'ambassadeur au renforcement et au développement des relations entre le Vietnam et l'Italie dans le domaine de la sécurité et de l'application de la loi. Les deux parties se sont coordonnées avec succès pour organiser de nombreux séminaires et cours de formation pour les policiers vietnamiens ; ont convenu d'établir un Comité mixte pour promouvoir la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère italien de l'Intérieur.

Les deux pays ont signé l'Accord de coopération dans la lutte contre la criminalité en 2014, l'Accord d'extradition et l'Accord sur le transfert des personnes condamnées en juillet 2023, créant ainsi un cadre juridique important pour la coopération entre les deux parties dans le domaine de la prévention et de lutte contre la criminalité ..., a-t-il cité.

L’ambassadeur Antonio Alessandro a exprimé sa satisfaction quant à la récente visite très réussie en Italie du président Vo Van Thuong et celle d’une délégation de haut rang du ministère de la Sécurité publique, dirigée par ministre To Lam, en juillet 2023.

Il a affirmé qu'après son retour au pays, quel que soit son poste de travail, il s'efforcerait de prendre des initiatives pour promouvoir les bonnes relations de coopération entre l'Italie et le Vietnam dans divers domaines, de soutenir et de servir de pont pour élargir la coopération entre les forces de l'ordre italiennes et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.