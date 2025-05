Coopération renforcée entre le Vietnam et des géants américains

Le ministre Nguyên Hông Diên rencontre Nancy Ziuzin, vice-présidente des affaires gouvernementales internationales de Lockheed Martin, l’un des plus grands groupes mondiaux de défense. Photo: VNA

Poursuivant sa visite de travail aux États-Unis, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, également négociateur en chef du gouvernement, a rencontré, le 20 mai à Washington, des représentants de grands groupes américains tels qu’Excelerate Energy, Lockheed Martin, SpaceX et Google.

Lors de sa rencontre avec Peter Haas, vice-président d’Excelerate Energy, le ministre Nguyên Hông Diên a affirmé que le Vietnam encourageait la participation d’Excelerate au développement des infrastructures et du marché du gaz naturel liquéfié (GNL), ajoutant que le pays avait déjà réduit la taxe d’importation sur le GNL de 5 % à 2 % pour favoriser les investissements.

Peter Haas a proposé trois axes de coopération : l’investissement dans les infrastructures de GNL, l’assurance d’un approvisionnement stable, et la création d’une coentreprise avec un partenaire vietnamien, avec pour ambition de faire du Vietnam un centre régional de distribution de GNL pour l’ASEAN.

Le ministre a ensuite rencontré Nancy Ziuzin, vice-présidente des affaires gouvernementales internationales de Lockheed Martin, l’un des plus grands groupes mondiaux de défense.

Il a exprimé le souhait du Vietnam d’élargir la coopération dans des secteurs tels que l’aérospatiale, les infrastructures numériques, la souveraineté spatiale et les télécommunications, tout en étudiant des modèles de collaboration flexibles et l’intégration à la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Nancy Ziuzin a salué le rôle stratégique du Vietnam et affirmé l'engagement de Lockheed Martin à soutenir son développement dans des domaines clés tels que l’aéronautique, l’espace et les technologies de défense. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, notamment par le partage d’informations et la promotion de projets de transfert de technologie.

Lors de sa rencontre avec Tim Hughes, vice-président de SpaceX, le responsable vietnamien a été informé du projet de déploiement du service Internet par satellite Starlink au Vietnam, avec un investissement prévu de 1,5 milliard de dollars.

Ce projet vise à fournir une connectivité haut débit à l’ensemble du territoire, y compris les régions reculées, frontalières et insulaires. La première phase comprendra la construction de 10 à 15 stations terrestres. SpaceX s’engage à proposer des services stables, modernes et abordables.

Tim Hughes a souligné que le Vietnam représentait un marché stratégique dans la stratégie mondiale de Starlink, et que SpaceX souhaitait accompagner le gouvernement vietnamien dans sa transformation numérique.

Le ministre a assuré que le gouvernement créerait un cadre favorable pour le projet, en levant les obstacles juridiques et en encourageant SpaceX à élargir sa coopération dans les technologies de l’information, l’énergie propre, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le ministre nguyên Hông Diên rencontre Karan Bhatia, vice-président des relations gouvernementales et des politiques publiques chez Google. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec Karan Bhatia, vice-président des relations gouvernementales et des politiques publiques chez Google, Nguyên Hông Diên a salué la stratégie du groupe reconnaissant le rôle central du Vietnam dans la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le ministre a souligné l’opportunité pour Google de promouvoir une chaîne d’approvisionnement durable, équilibrée et sécurisée, en partenariat avec des acteurs vietnamiens, notamment par la localisation des matériaux d’entrée et la diversification des sources d’approvisionnement régionales.

Il a également proposé des mesures de soutien concernant les infrastructures, la logistique et la fiscalité si Google souhaite renforcer ses investissements au Vietnam. Karan Bhatia a remercié le Vietnam pour son soutien et a affirmé la volonté de Google d’accompagner le pays dans ses négociations commerciales en cours avec les États-Unis.

Lors de ces rencontres, le ministre Nguyên Hông Diên a transmis un message fort : « Le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis est fortement soutenu. Il crée un environnement favorable aux investissements et aux activités commerciales américaines au Vietnam. La coopération avec le Vietnam apportera des avantages stratégiques à long terme, tout en contribuant à rééquilibrer la balance commerciale de manière équitable, harmonieuse et durable. »

Il a également exhorté les États-Unis à considérer le Vietnam comme un partenaire commercial prioritaire ; résoudre les différends économiques en cours ; reconnaître rapidement le Vietnam comme économie de marché ; le retirer le Vietnam des listes D1 et D3 qui limitent l’exportation de technologies de pointe.

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre des deuxièmes négociations de l’accord bilatéral sur le commerce réciproque entre le Vietnam et les États-Unis, qui se déroulent du 19 au 22 mai à Washington. – VNA/VI