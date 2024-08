Coopération plus étroite, plus efficace entre les Départements de politique Vietnam-Laos

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le 27 août, le général de corps d’armée Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam et sa suite ont rendu visite à l'ancien secrétaire général du Parti et président du Laos, Bounnhang Vorachith.

Trinh Van Quyet a annoncé que les deux départements généraux de politique avaient toujours apporté d'importantes contributions au développement continu des relations entre les deux pays et les deux forces armées. Les agences et unités fonctionnelles des deux départements généraux de politique se sont coordonnées pour déployer de manière efficace les domaines de coopération comme la formation du personnel, la formation d'experts, la communication sur les relations Vietnam-Laos.

Il a exprimé son appréciation pour les grandes contributions de Bounnhang Vorachith au renforcement des relations entre les deux pays et les deux armées.

Le même matin, Trinh Van Quyet et sa suite ont visité l'École de théorie politique de l'Armée populaire lao et ont visité et offert des cadeaux à l'École de culture ethnique militaire du Laos.

Il a souhaité que les académies et les écoles politiques des deux pays augmentent les échanges et partagent leurs expériences dans le travail de Parti et de politique au sein de l'armée de chaque pays.

Le ministère de la Défense et le Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam sont prêts à accueillir des officiers et des enseignants de l'école lao pour une formation professionnelle au Vietnam et aussi à envoyer des officiers et des experts vietnamiens dans ce domaine au Laos à la demande de l'armée lao.

Les Vietnamiens ont le même jour visité et travaillé avec la société Star Telecom (Unitel). - VNA/vi